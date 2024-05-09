https://ria.ru/20240509/shoygu-1944890501.html

Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны

Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны - РИА Новости, 09.05.2024

Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные достойно продолжают славные... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:04

2024-05-09T11:04

2024-05-09T11:13

сергей шойгу

россия

безопасность

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, с честью выполняя свой воинский долг, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны."Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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сергей шойгу, россия, безопасность, день победы — 2024