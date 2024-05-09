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Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны - РИА Новости, 09.05.2024
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11:04 09.05.2024 (обновлено: 11:13 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/shoygu-1944890501.html
Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны
Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны - РИА Новости, 09.05.2024
Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны
Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные достойно продолжают славные... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:04
2024-05-09T11:13
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, с честью выполняя свой воинский долг, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны."Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства", - говорится в поздравлении.
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сергей шойгу, россия, безопасность, день победы — 2024
Сергей Шойгу, Россия, Безопасность, День Победы — 2024
Шойгу: российские военные достойно продолжают традиции ветеранов войны

Шойгу: российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, с честью выполняя свой воинский долг, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
"Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства", - говорится в поздравлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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