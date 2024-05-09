https://ria.ru/20240509/shotlandiya-1944982075.html

В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости

В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости - РИА Новости, 09.05.2024

В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости

Новый первый министр Шотландии Джон Суини, возглавляющий правящую в регионе и выступающую за независимость от Британии Шотландскую национальную партию (ШНП),... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:05

2024-05-09T17:05

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Новый первый министр Шотландии Джон Суини, возглавляющий правящую в регионе и выступающую за независимость от Британии Шотландскую национальную партию (ШНП), упразднил должность министра по вопросам независимости, сообщил в четверг телеканал Sky News. Во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП). "Джон Суини убрал должность министра по вопросам независимости из своей министерской команды", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает Sky News, этот пост, первый в своём роде, был создан в прошлом году предшественником Суини Хамзой Юсафом. Эта должность являлась младшей, поскольку министр по вопросам независимости не возглавлял своё отдельное ведомство, а был назначен в поддержку работы главы шотландского правительства. Теперь ведение вопросами независимости Шотландии будет осуществляться в рамках министерства конституции, внешних дел и культуры, говорится в материале. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.

https://ria.ru/20240430/propast-1943104659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шотландия, великобритания, риши сунак