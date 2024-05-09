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В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости - РИА Новости, 09.05.2024
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17:05 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/shotlandiya-1944982075.html
В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости
В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости - РИА Новости, 09.05.2024
В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости
Новый первый министр Шотландии Джон Суини, возглавляющий правящую в регионе и выступающую за независимость от Британии Шотландскую национальную партию (ШНП),... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:05
2024-05-09T17:05
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Новый первый министр Шотландии Джон Суини, возглавляющий правящую в регионе и выступающую за независимость от Британии Шотландскую национальную партию (ШНП), упразднил должность министра по вопросам независимости, сообщил в четверг телеканал Sky News. Во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП). "Джон Суини убрал должность министра по вопросам независимости из своей министерской команды", - говорится в сообщении телеканала. Как напоминает Sky News, этот пост, первый в своём роде, был создан в прошлом году предшественником Суини Хамзой Юсафом. Эта должность являлась младшей, поскольку министр по вопросам независимости не возглавлял своё отдельное ведомство, а был назначен в поддержку работы главы шотландского правительства. Теперь ведение вопросами независимости Шотландии будет осуществляться в рамках министерства конституции, внешних дел и культуры, говорится в материале. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.
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в мире, шотландия, великобритания, риши сунак
В мире, Шотландия, Великобритания, Риши Сунак
В Шотландии упразднили должность министра по вопросам независимости

Первый министр Шотландии упразднил должность министра по вопросам независимости

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШотландский флаг с надписью "Да" в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому
Шотландский флаг с надписью Да в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шотландский флаг с надписью "Да" в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Новый первый министр Шотландии Джон Суини, возглавляющий правящую в регионе и выступающую за независимость от Британии Шотландскую национальную партию (ШНП), упразднил должность министра по вопросам независимости, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Во вторник Суини был избран первым министром Шотландии по итогам голосования в местном парламенте. За день до этого он возглавил правящую в регионе Шотландскую национальную партию (ШНП).
Изображение сгенерировано ИИ
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"Джон Суини убрал должность министра по вопросам независимости из своей министерской команды", - говорится в сообщении телеканала.
Как напоминает Sky News, этот пост, первый в своём роде, был создан в прошлом году предшественником Суини Хамзой Юсафом. Эта должность являлась младшей, поскольку министр по вопросам независимости не возглавлял своё отдельное ведомство, а был назначен в поддержку работы главы шотландского правительства.
Теперь ведение вопросами независимости Шотландии будет осуществляться в рамках министерства конституции, внешних дел и культуры, говорится в материале.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за – 45%.
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