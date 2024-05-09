https://ria.ru/20240509/shmidt-1944994373.html

Польский суд разрешил арестовать уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Польский суд разрешил арестовать уехавшего в Белоруссию судью Шмидта - РИА Новости, 09.05.2024

Польский суд разрешил арестовать уехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Польский суд разрешил задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судью Шмидта, сообщает национальная прокуратура... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:06

2024-05-09T18:06

2024-05-09T21:40

белоруссия

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томаш шмидт (судья)

варшава

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ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Польский суд разрешил задержать, арестовать и привлечь к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судью Шмидта, сообщает национальная прокуратура Польши.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест", - говорится в сообщении.Ранее польская прокуратура направляла в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".Отмечается, что данное решение суда приведет к потере Шмидтом иммунитета судьи, в результате чего ему будет предъявлено обвинение. Прокуратура утверждает, что сегодняшнее решение суда "позволит реализовать розыск Томаша Шмидта как на национальном, так и на международном уровне". При этом Шмидт все еще числится в списке судей на сайте Воеводского административного суда. Как следует из расписания суда, на ближайшие дни запланированы слушания по административным делам, в которых должен принимать участие этот судья. Например, 16 мая он должен был быть докладчиком по пяти делам, против главы Агентства внутренней безопасности как органа. Речь идет об отказе в выплате вознаграждения сотруднику Агентства.Шмидт 24 мая должен вести процесс по вопросам бездействия или отказа в предоставлении публичной информации председателем Окружного суда Варшавы и министром культуры и национального наследия. Также он был назначен, например, рассматривать дела по вопросу о правилах выкупа свободных мест на муниципальном кладбище. Четвертого июня он должен вести закрытое заседание по делам в отношении председателя Совета министров как органа по делу об отказе в выдаче разрешений на доступ к секретной информации.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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белоруссия, в мире, польша, томаш шмидт (судья), варшава