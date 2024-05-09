Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта
Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте судьи Шмидта
© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, говорится в сообщении Национальной прокуратуры.
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"Мазовецкий отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры направил ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде о выдаче постановления, разрешающего привлечь к уголовной ответственности судью Воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест", - сказано в сообщении прокуратуры.
По заявлению прокуратуры, основанием для данного ходатайства стали "доказательства, собранные в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".
Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".
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