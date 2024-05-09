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Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта - РИА Новости, 09.05.2024
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17:22 09.05.2024 (обновлено: 18:04 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/shmidt-1944985403.html
Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта
Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта - РИА Новости, 09.05.2024
Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта
Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:22
2024-05-09T18:04
белоруссия
в мире
варшава
томаш шмидт (судья)
минск
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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, говорится в сообщении Национальной прокуратуры.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Мазовецкий отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры направил ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде о выдаче постановления, разрешающего привлечь к уголовной ответственности судью Воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест", - сказано в сообщении прокуратуры.По заявлению прокуратуры, основанием для данного ходатайства стали "доказательства, собранные в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".
https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html
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белоруссия, в мире, варшава, томаш шмидт (судья), минск
Белоруссия, В мире, Варшава, Томаш Шмидт (судья), Минск
Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта

Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте судьи Шмидта

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, говорится в сообщении Национальной прокуратуры.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"Мазовецкий отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры направил ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде о выдаче постановления, разрешающего привлечь к уголовной ответственности судью Воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест", - сказано в сообщении прокуратуры.
По заявлению прокуратуры, основанием для данного ходатайства стали "доказательства, собранные в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".
Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".
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