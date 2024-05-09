https://ria.ru/20240509/shmidt-1944985403.html

Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта

Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта - РИА Новости, 09.05.2024

Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте Шмидта

Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:22

2024-05-09T17:22

2024-05-09T18:04

белоруссия

в мире

варшава

томаш шмидт (судья)

минск

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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже и аресте выехавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта, говорится в сообщении Национальной прокуратуры.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Мазовецкий отдел Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры направил ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде о выдаче постановления, разрешающего привлечь к уголовной ответственности судью Воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест", - сказано в сообщении прокуратуры.По заявлению прокуратуры, основанием для данного ходатайства стали "доказательства, собранные в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша, то есть деяния, подпадающие под статью 130 параграф 2 Уголовного кодекса".Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".По мнению прокуратуры, действия, предпринятые Шмидтом, "должны были подорвать международное положение Польши и проводимую международную политику", а также "вызвать внутреннюю напряженность".

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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белоруссия, в мире, варшава, томаш шмидт (судья), минск