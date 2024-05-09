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В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024
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23:26 09.05.2024 (обновлено: 23:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/shestvie-1945031963.html
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:26
2024-05-09T23:27
в мире
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австрия
александр лукашевич
дмитрий любинский
акция "бессмертный полк"
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. В центре Вены вечером прошло шествие "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек, они прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии. На площади все желающие смогли возложить цветы у монумента и почтить память советским воинам. Перед собравшимися выступили постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич и посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплоченности здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", - прокомментировали в посольстве России в Вене. Диппредставительство также поблагодарило правоохранительные органы Вены за обеспечение безопасности участников мероприятия и конструктивное взаимодействие. В начале мероприятия на площадь пришли провокаторы с украинскими флагами, попытавшиеся сорвать акцию памяти, но полиция оперативно вмешалась, оттеснив их от места проведения мероприятия на большое расстояние, и акция памяти прошла спокойно.
https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html
https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html
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Шествие "Бессмертного полка" в центре Вены
В центре Вены проходит шествие "Бессмертного полка". Сотни человек прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии.
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в мире, россия, вена, австрия, александр лукашевич, дмитрий любинский, акция "бессмертный полк"
В мире, Россия, Вена, Австрия, Александр Лукашевич, Дмитрий Любинский, Акция "Бессмертный полк"
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Вены

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Вены вечером прошло шествие "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек, они прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии.
На площади все желающие смогли возложить цветы у монумента и почтить память советским воинам.
Перед собравшимися выступили постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич и посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплоченности здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", - прокомментировали в посольстве России в Вене.
Шествие Бессмертного полка в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Париже началось шествие "Бессмертного полка" ко Дню Победы
8 мая, 18:28
Диппредставительство также поблагодарило правоохранительные органы Вены за обеспечение безопасности участников мероприятия и конструктивное взаимодействие.
В начале мероприятия на площадь пришли провокаторы с украинскими флагами, попытавшиеся сорвать акцию памяти, но полиция оперативно вмешалась, оттеснив их от места проведения мероприятия на большое расстояние, и акция памяти прошла спокойно.
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