https://ria.ru/20240509/shestvie-1945031963.html

В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024

В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:26

2024-05-09T23:26

2024-05-09T23:27

в мире

россия

вена

австрия

александр лукашевич

дмитрий любинский

акция "бессмертный полк"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32d93b5838c1cc64313b092ae58174b1.jpg

ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. В центре Вены вечером прошло шествие "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек, они прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии. На площади все желающие смогли возложить цветы у монумента и почтить память советским воинам. Перед собравшимися выступили постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич и посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплоченности здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", - прокомментировали в посольстве России в Вене. Диппредставительство также поблагодарило правоохранительные органы Вены за обеспечение безопасности участников мероприятия и конструктивное взаимодействие. В начале мероприятия на площадь пришли провокаторы с украинскими флагами, попытавшиеся сорвать акцию памяти, но полиция оперативно вмешалась, оттеснив их от места проведения мероприятия на большое расстояние, и акция памяти прошла спокойно.

https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html

https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html

россия

вена

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие "Бессмертного полка" в центре Вены В центре Вены проходит шествие "Бессмертного полка". Сотни человек прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии. 2024-05-09T23:26 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, австрия, александр лукашевич, дмитрий любинский, акция "бессмертный полк"