https://ria.ru/20240509/shestvie-1945031963.html
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:26
2024-05-09T23:26
2024-05-09T23:27
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акция "бессмертный полк"
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ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости. В центре Вены вечером прошло шествие "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек, они прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии. На площади все желающие смогли возложить цветы у монумента и почтить память советским воинам. Перед собравшимися выступили постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич и посол России в Австрии Дмитрий Любинский. "Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплоченности здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", - прокомментировали в посольстве России в Вене. Диппредставительство также поблагодарило правоохранительные органы Вены за обеспечение безопасности участников мероприятия и конструктивное взаимодействие. В начале мероприятия на площадь пришли провокаторы с украинскими флагами, попытавшиеся сорвать акцию памяти, но полиция оперативно вмешалась, оттеснив их от места проведения мероприятия на большое расстояние, и акция памяти прошла спокойно.
https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html
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Шествие "Бессмертного полка" в центре Вены
В центре Вены проходит шествие "Бессмертного полка". Сотни человек прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии.
2024-05-09T23:26
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в мире, россия, вена, австрия, александр лукашевич, дмитрий любинский, акция "бессмертный полк"
В мире, Россия, Вена, Австрия, Александр Лукашевич, Дмитрий Любинский, Акция "Бессмертный полк"
В Вене около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Около 500 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Вены
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Около 500 человек в четверг приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Вене по случаю 79-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Вены вечером прошло шествие "Бессмертного полка". По данным организаторов, в акции приняли участие около 500 человек, они прошли с фотографиями воевавших родственников, флагами России
и знаменами Победы под песни военных лет до площади Шварценбергплац, где расположен памятник героям Советской армии.
На площади все желающие смогли возложить цветы у монумента и почтить память советским воинам.
Перед собравшимися выступили постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
и посол России в Австрии Дмитрий Любинский
.
"Несмотря на разгоняемую, в том числе в Австрии, антироссийскую истерию, проведение этих мероприятий стало очередным свидетельством сплоченности здоровых сил нашей диаспоры. Праздник Великой Победы, несомненно, является нашим общим достоянием", - прокомментировали в посольстве России в Вене.
Диппредставительство также поблагодарило правоохранительные органы Вены за обеспечение безопасности участников мероприятия и конструктивное взаимодействие.
В начале мероприятия на площадь пришли провокаторы с украинскими флагами, попытавшиеся сорвать акцию памяти, но полиция оперативно вмешалась, оттеснив их от места проведения мероприятия на большое расстояние, и акция памяти прошла спокойно.