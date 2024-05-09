В Риме около 120 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка"
В Риме 120 человек всех возрастов участвовали в шествии "Бессмертного полка"
РИМ, 9 мая – РИА Новости. Около 120 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в четверг вечером прошла на площади у римской базилики Сан-Мария-Маджоре, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Вечером того же дня на вилле Абамелек, официальной резиденции посла России в Италии, состоялся праздничный концерт в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне с участием итальянского актера и музыканта Мони Овадии и возглавляемого им камерного оркестра. Хор Русского дома в Риме исполнил песни "Священная война" и "День Победы".
"Сегодня, 9 мая – самый красный день календаря – День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. В этот день 79 лет назад свинцовая атмосфера трагедии, страданий, высочайшего напряжения и борьбы, которая царила в мире с 1939 года, наконец рассеялась и уступила пространство ощущению всеобщего освобождения, свободы, радости, ликования и надежды", - заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
"К сожалению, после исчезновения с политической карты Советского Союза в мире вновь зазвучали слова о превосходстве одной группы государств над всеми остальными, об обязательности для всего мира следования некому их порядку, основанному на правилах. Теперь мы все чаще являемся очевидцами неприкрытых попыток умалить принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела государств, лежащие в основе устава ООН и всего международного права, обеспечивающего до наших дней мир и безопасность на планете", - сказал он.
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Парамонов подчеркнул, что сегодня в Италии, как и во многих других странах Запада очень много людей тяжело переживают по поводу искусственного отчуждения с Россией и уже возведенных с их стороны барьеров. По его словам, складывающаяся ситуация все сильнее препятствует нормальному общению и сотрудничеству и обесценивает усилия не одного поколения людей. "Поэтому все громче звучат голоса тех, кто чувствует свою ответственность за происходящее и не желает быть статистом в чужой и очень опасной игре", - сказал посол, открывая концерт.
Утром 9 мая на кладбище города Палестрина прошло традиционное торжественное возложение венков к месту захоронения советских граждан — участников итальянского движения Сопротивления. В мероприятии приняли участие делегация посольства РФ, учащиеся школы при дипмисссии и представители городских властей.