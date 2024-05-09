https://ria.ru/20240509/shaman-1944834929.html
Певец Shaman посетил бойцов спецоперации, проходящих лечение
Певец Shaman посетил бойцов спецоперации, проходящих лечение - РИА Новости, 09.05.2024
Певец Shaman посетил бойцов спецоперации, проходящих лечение
Певец Shaman (Ярослав Дронов) посетил бойцов спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Москвы, об этом он сообщил в своем... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:42
2024-05-09T00:42
2024-05-09T00:42
специальная военная операция на украине
москва
shaman (ярослав дронов)
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) посетил бойцов спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале Москвы, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Родные, сегодня вместе с творческой командой радиостанции "Калина Красная" заехал к бойцам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в московском госпитале", - написал он. Также Shaman поздравил ветеранов боевых действий с Днём Победы. Вместе с бойцами артист спел песни, записал видеоприветы их родным, поблагодарил медиков.
https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, shaman (ярослав дронов) , общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество
Певец Shaman посетил бойцов спецоперации, проходящих лечение
Shaman посетил бойцов спецоперации, которые проходят лечение в госпитале Москвы