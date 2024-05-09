https://ria.ru/20240509/sertifikat-1944857718.html

Глава Якутии вручил Героям России сертификат на 1,5 млн руб в День Победы

Глава Якутии вручил Героям России сертификат на 1,5 млн руб в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Глава Якутии вручил Героям России сертификат на 1,5 млн руб в День Победы

Сертификат на 1,5 миллиона рублей в честь Дня Победы вручил Героям России глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:45

2024-05-09T08:45

2024-05-09T08:45

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

день победы

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ЯКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Сертификат на 1,5 миллиона рублей в честь Дня Победы вручил Героям России глава Якутии Айсен Николаев. Торжественная церемония чествования Героев России состоялась в четверг в большом зале дома правительства. На мероприятии собрались ветераны, участники специальной военной операции, родные Героев России, общественность республики. Глава Якутии поздравил всех собравшихся с праздником. "Я рад от всей души, что именно сегодня, в День Победы мы чествуем наших земляков, Героев России гвардии майора Николая Алексеевича Соболева и майора Игоря Васильевича Юргина, которые показали пример храбрости и героизма в борьбе с фашистами. Игорь и Николай - настоящие воины, которые уже с детства знали, что защищать Родину - это их призвание. Они оба выросли на якутской земле - в поселке Нижний Куранах Алданского района и городе Якутске... С большой радостью вручаю нашим Героям сертификаты на 1,5 миллиона рублей", - отметил Николаев. Соболев рассказал РИА Новости, что планы у них одни - побеждать. "Мы продолжаем дело наших предков. Их подвиги нас вдохновляют, и мы обязательно победим", - сказал Герой России. В свою очередь, Юргин заявил агентству, что его переполняет чувство глубокого уважения к главе республики. "Очень горд, что он нас поздравил сегодня. Даже немного растерялся, когда получил сертификат... Я думаю, куплю отцу автомашину", - признался он. Ранее сообщалось о том, что единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получат в Якутии 13 участников Великой Отечественной войны, глава региона в понедельник подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20240506/aktsiya-1944152353.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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айсен николаев, россия, день победы