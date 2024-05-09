https://ria.ru/20240509/sandu-1944999983.html

Санду рассказала, когда Молдавия может узнать дату начала переговоров с ЕС

Санду рассказала, когда Молдавия может узнать дату начала переговоров с ЕС - РИА Новости, 09.05.2024

Санду рассказала, когда Молдавия может узнать дату начала переговоров с ЕС

Молдавия узнает дату начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз только после выборов в Европарламент, считает президент республики Майя Санду. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:45

2024-05-09T18:45

2024-05-09T18:45

в мире

молдавия

украина

киев

майя санду

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Молдавия узнает дату начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз только после выборов в Европарламент, считает президент республики Майя Санду. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова в конце марта выразила надежду, что межправительственная конференция с ЕС, которая станет официальным началом переговоров о вступлении республики в Евросоюз, состоится в ближайшие несколько месяцев. "Мы хотим получить положительное решение как можно скорее и надеемся, что это произойдет в июне. Эта дата (начала переговоров - ред.) зависит от решения Совета, и мы надеемся, что после выборов в Европарламент мы сможем узнать эту дату, которая, мы надеемся, наступит как можно скорее", - заявила Санду журналистам. По ее словам, власти республики уже начали работу по оценке степени соответствия молдавского законодательства европейскому. "С другой стороны, Европейский союз тоже проводит оценку, это текущие дела, которые нам нужно продолжать. Самые важные решения уже приняты государствами-членами и европейскими институтами, и это нас обнадеживает. Европейская интеграция - это важнейший проект страны, это не политический проект", - подчеркнула Санду. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942770868.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944976716.html

https://ria.ru/20240508/moldaviya-1944670609.html

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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз, европарламент