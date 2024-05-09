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Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове - РИА Новости, 09.05.2024
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23:23 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/samolet-1945031639.html
Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове
Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове - РИА Новости, 09.05.2024
Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове
Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщает Центральное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T23:23
2024-05-09T23:23
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова, так как при взлете у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси. "Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как уточняет Приволжская транспортная прокуратура, самолет принадлежит авиакомпании "Руслайн". Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасной эксплуатации воздушного судна и контролирует соблюдение прав пассажиров.
https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html
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происшествия, россия, киров, котлас, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Котлас, Следственный комитет России (СК РФ)
Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове

Летевший из Котласа самолет вынужденно сел в Кирове из-за неполадок с шасси

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово"
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово". Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова, так как при взлете у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси.
"Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил", - говорится в сообщении.
Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как уточняет Приволжская транспортная прокуратура, самолет принадлежит авиакомпании "Руслайн". Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасной эксплуатации воздушного судна и контролирует соблюдение прав пассажиров.
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ПроисшествияРоссияКировКотласСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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