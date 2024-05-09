https://ria.ru/20240509/samolet-1945031639.html

Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове

Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове - РИА Новости, 09.05.2024

Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в Кирове

Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщает Центральное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T23:23

2024-05-09T23:23

2024-05-09T23:23

происшествия

россия

киров

котлас

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Летевший из Котласа самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова из-за неполадок с шасси, сообщает Центральное следственное управление на транспорте СК РФ. По предварительным данным, вечером 9 мая пассажирский самолет, следовавший по маршруту Котлас-Раменское, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кирова, так как при взлете у воздушного судна не убиралась передняя стойка шасси. "Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил", - говорится в сообщении. Следователи Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как уточняет Приволжская транспортная прокуратура, самолет принадлежит авиакомпании "Руслайн". Транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований безопасной эксплуатации воздушного судна и контролирует соблюдение прав пассажиров.

https://ria.ru/20240416/samolet-1940413724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, киров, котлас, следственный комитет россии (ск рф)