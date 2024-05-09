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Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко - РИА Новости, 09.05.2024
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16:26 09.05.2024 (обновлено: 20:08 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rozysk-1944972607.html
Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко
Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко - РИА Новости, 09.05.2024
Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко
Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник исчезли из базы розыска МВД России. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:26
2024-05-09T20:08
украина
россия
владимир зеленский
петр порошенко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник исчезли из базы розыска МВД России. "По Вашему запросу ничего не найдено. &lt;…&gt; Измените параметры поиска и попробуйте еще раз", — выдает база данных "Розыск" министерства.
https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html
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украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко

Карточки Зеленского и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник исчезли из базы розыска МВД России.
"По Вашему запросу ничего не найдено. <…> Измените параметры поиска и попробуйте еще раз", — выдает база данных "Розыск" министерства.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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