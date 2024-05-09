https://ria.ru/20240509/rozysk-1944972607.html

Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко

Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко - РИА Новости, 09.05.2024

Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко

Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник исчезли из базы розыска МВД России. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:26

2024-05-09T16:26

2024-05-09T20:08

украина

россия

владимир зеленский

петр порошенко

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Карточки Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко в понедельник исчезли из базы розыска МВД России. "По Вашему запросу ничего не найдено. <…> Измените параметры поиска и попробуйте еще раз", — выдает база данных "Розыск" министерства.

https://ria.ru/20240505/poroshenko-1943918214.html

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украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия