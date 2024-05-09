Крах фронта. В США восхитились успехом российской армии
Джонсон: Запад не ожидал настолько успешного наступления российской армии
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Запад не ожидал мощного наступления российской армии на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Конфликт приближается к неизбежному концу. Такому развитию событий были удивлены даже те, кто предсказывал, что Россия одержит победу. Прямо сейчас происходит крах украинского фронта в Донецкой области", — сказал он.
Джонсон добавил, что российская армия уничтожает ВСУ по всей линии фронта и что бы ни делали украинцы, у них не будет достаточно артиллерии и поддержки с воздуха для сдерживания российского продвижения.
Запад не предусматривал такой вариант развития событий, поэтому находится в полной растерянности, заключил эксперт.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.