https://ria.ru/20240509/rossiya-1944932089.html

Крах фронта. В США восхитились успехом российской армии

Крах фронта. В США восхитились успехом российской армии - РИА Новости, 09.05.2024

Крах фронта. В США восхитились успехом российской армии

Запад не ожидал мощного наступления российской армии на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:41

2024-05-09T13:41

2024-05-09T13:41

россия

украина

донецкая народная республика

алексей журавлев

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Запад не ожидал мощного наступления российской армии на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Конфликт приближается к неизбежному концу. Такому развитию событий были удивлены даже те, кто предсказывал, что Россия одержит победу. Прямо сейчас происходит крах украинского фронта в Донецкой области", — сказал он.Джонсон добавил, что российская армия уничтожает ВСУ по всей линии фронта и что бы ни делали украинцы, у них не будет достаточно артиллерии и поддержки с воздуха для сдерживания российского продвижения.Запад не предусматривал такой вариант развития событий, поэтому находится в полной растерянности, заключил эксперт.Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Очеретино в ДНР. Этот маневр стратегически важен, он позволит разрезать оборону ВСУ и даст возможность наступать дальше на два направления, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Итальянская газета IL Fatto Quotidiano, в свою очередь, отмечала, что прорыв в этом районе может спровоцировать эффект домино и обрушить украинскую оборону.

https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944580572.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, алексей журавлев , вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)