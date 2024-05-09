https://ria.ru/20240509/rossiya-1944915889.html

Россия выступает за равную и неделимую безопасность, заявил Путин

Россия выступает за равную и неделимую безопасность, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Россия выступает за равную и неделимую безопасность, заявил Путин

Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:32

2024-05-09T12:32

2024-05-09T12:32

россия

европа

земля

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

тхонглун сисулит

содружество

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы и справедливости, выступает за равную и неделимую безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства, дружбы со всеми, кто разделяет ценности свободы и справедливости, выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и всеобъемлющую равную и неделимую систему безопасности", - сказал Путин, выступая на приеме в честь глав делегаций государств, принимающих участие в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он подчеркнул, что это долг перед всеми, кто прошел страшные испытания Второй мировой войны. "Память о боевом братстве наших отцов, дедов и прадедов, открытость, взаимопонимание и дружба людей разных национальностей, культур и традиций - это будет надежной опорой для нашего движения вперед, для совместной работы во имя будущего", - сказал глава государства. В День Победы, подчеркнул Путин, с особыми теплыми чувствами в России приветствуют надежных партнеров и друзей. "Этот священный праздник торжественно отмечают в государствах Содружества, во многих странах Европы и мира, всюду, где осознают непреходящую ценность справедливости, равенства и гуманизма, где помнят и чтут героизм, подвиги воинов, отстоявших свободу и будущее для народов планеты", - сказал президент. Над величием грандиозной победы, продолжил он, не властно время. "И несмотря на все попытки переписать историю, так же незыблемы и те уроки, которые мировое сообщество обрело в горниле Второй мировой войны. Нацисты, японские милитаристы втянули в нее почти 80% населения Земли, развязали агрессию в Европе и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, погубили миллионы ни в чем не повинных людей", - сказал глава государства. Вечной немеркнущей славой овеян подвиг тех, кто остановил и сокрушил это зло, добавил Путин, напомнив и о вкладе в борьбу с нацизмом союзников по антигитлеровской коалиции, участников конвоев, программы ленд-лиза, в числе которых была Куба. "Президента этой страны господина Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса мы рады видеть в этот торжественный для всех нас день. В лице президента Лаоса Тхонглуна Сисулита приветствуем народы стран, где в годы Второй мировой войны активно действовали подпольщики, участники национально-освободительных движений. Их борьба стала прологом к становлению в Азии независимых суверенных государств, которые сегодня играют растущую роль в глобальной экономике и мировых делах", - сказал президент России. Основной удар, отметил он, нацистской военной машины принял на себя Советский Союз. "И враг получил самый яростный, непреклонный отпор. На защиту отечества встал весь советский народ. И такого единства, такого массового героизма еще не знала история", - подчеркнул Путин. Для глав Содружества Независимых Государств, собравшихся в Москве, продолжил президент, День Победы - это великий праздник. "Ветераны, труженики тыла в наших странах есть в каждой семье. Только что мы ехали сюда в автобусе вместе и говорили об этом, считали, сколько осталось в строю ветеранов. Память о тех, кто ушел, - неотъемлемая и очень важная часть нашей общей истории, наших общих ратных и трудовых триумфов", - сказал российский президент. Страна, победившая нацизм, отстоявшая свою свободу, искренне поддерживала и другие народы в их праве на самоопределение, помогала народам Африканского континента, Азии как в период их антиколониальной борьбы, так и после обретения ими государственной независимости. "Полагаю, присутствующий здесь президент Республики Гвинея-Бисау согласится, что такая последовательная политика Советского Союза, а затем и России принесла свои плоды. Африка укрепляет свой потенциал, чтобы стать одним из самобытных и успешных центров многополярного мира, уверенно формирует подлинно политический, экономический суверенитет", - сказал президент России. В завершение своей речи Путин предложил тост "за поколение победителей, за великую победу, за мир и благополучие, за наших добрых друзей". "Спасибо, что вы с нами", - сказал президент России. Прием от имени президента России в честь зарубежных гостей проходит в Кремлевском дворце в Грановитой палате.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, земля, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, тхонглун сисулит, содружество , день победы, в мире