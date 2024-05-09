https://ria.ru/20240509/rossiya-1944911573.html

Путин: на противника России работает все западное сообщество

Путин: на противника России работает все западное сообщество - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: на противника России работает все западное сообщество

Противник России имеет достаточно современные средства борьбы, на него работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:20

2024-05-09T12:20

2024-05-09T12:20

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Противник России имеет достаточно современные средства борьбы, на него работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не существовало, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем, что у противника достаточно этих средств современных, потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы России в ее сегодняшнем виде уже не существовало", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф