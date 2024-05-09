https://ria.ru/20240509/rossiya-1944911573.html
Путин: на противника России работает все западное сообщество
Путин: на противника России работает все западное сообщество - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: на противника России работает все западное сообщество
Противник России имеет достаточно современные средства борьбы, на него работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:20
2024-05-09T12:20
2024-05-09T12:20
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Противник России имеет достаточно современные средства борьбы, на него работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не существовало, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы знаем, что у противника достаточно этих средств современных, потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы России в ее сегодняшнем виде уже не существовало", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин: на противника России работает все западное сообщество
Путин: на Западе спят и видят, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не существовало
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Противник России имеет достаточно современные средства борьбы, на него работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы РФ в ее сегодняшнем виде не существовало, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, что у противника достаточно этих средств современных, потому что на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы России в ее сегодняшнем виде уже не существовало", - заявил Путин на встрече с военнослужащими после инаугурации.