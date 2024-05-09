https://ria.ru/20240509/rossiya-1944907791.html

Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы

Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы

Современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются, Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:06

2024-05-09T12:06

2024-05-09T12:42

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются, Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается сегодняшнего дня, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими после инаугурации.Он отметил, что у противника России достаточно современных средств борьбы, поскольку на него работает всё западное сообщество."Но нам, чтобы быть успешными, надо быть - ещё раз повторяю - на шаг впереди в высоких технологиях", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20240506/vooruzheniya-1944097435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность