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Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы - РИА Новости, 09.05.2024
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12:06 09.05.2024 (обновлено: 12:42 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rossiya-1944907791.html
Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы
Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы
Современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются, Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:06
2024-05-09T12:42
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются, Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается сегодняшнего дня, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими после инаугурации.Он отметил, что у противника России достаточно современных средств борьбы, поскольку на него работает всё западное сообщество."Но нам, чтобы быть успешными, надо быть - ещё раз повторяю - на шаг впереди в высоких технологиях", - заявил президент РФ.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин: Россия должна быть на шаг впереди в современных средствах борьбы

Путин: современные вооружения постоянно меняются, РФ должна быть на шаг впереди

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Современные средства ведения вооруженной борьбы постоянно меняются, Россия должна быть на шаг впереди, если хочет быть успешной, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается сегодняшнего дня, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются очень с большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими после инаугурации.
Он отметил, что у противника России достаточно современных средств борьбы, поскольку на него работает всё западное сообщество.
"Но нам, чтобы быть успешными, надо быть - ещё раз повторяю - на шаг впереди в высоких технологиях", - заявил президент РФ.
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