Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 09.05.2024 (обновлено: 10:43 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rossiya-1944882670.html
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом
Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:25
2024-05-09T10:43
россия
владимир путин
в мире
день победы — 2024
парад победы в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944881809_152:0:1180:578_1920x0_80_0_0_f394d5dc964d0e813f368f473a277fd3.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин.Выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, глава государства отметил, что Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции."Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944881809_280:0:1051:578_1920x0_80_0_0_352f5e478f503adc818eda9d81301e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Россия, Владимир Путин, В мире, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом

Путин: Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом

Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин.
Выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, глава государства отметил, что Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции.
"Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - сказал Путин.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
08:00
 
РоссияВладимир ПутинВ миреДень Победы — 2024Парад Победы в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала