https://ria.ru/20240509/rossiya-1944882670.html

Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом

Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом

Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:25

2024-05-09T10:25

2024-05-09T10:43

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин.Выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, глава государства отметил, что Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции."Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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