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Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом
Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:25
2024-05-09T10:25
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества в борьбе с нацизмом, сообщил президент России Владимир Путин.Выступая на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, глава государства отметил, что Россия чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции."Никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, в мире, день победы — 2024, парад победы в 2024 году
Россия, Владимир Путин, В мире, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
Путин: Россия никогда не забудет традиции союзничества в борьбе с нацизмом
Путин: Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу с нацизмом