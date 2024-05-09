https://ria.ru/20240509/rossiya-1944881285.html

Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин

Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин

Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:21

2024-05-09T10:21

2024-05-09T11:19

россия

владимир путин

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день победы — 2024

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать, заявил президент России Владимир Путин."Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы 2024-05-09T10:21 true PT8M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, парад победы в 2024 году, день победы — 2024, москва