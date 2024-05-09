https://ria.ru/20240509/rossiya-1944881285.html
Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин
Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин
Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:21
2024-05-09T10:21
2024-05-09T11:19
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать, заявил президент России Владимир Путин."Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
Речь Владимира Путина на Параде в честь Дня Победы
2024-05-09T10:21
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PT8M11S
РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность, парад победы в 2024 году, день победы — 2024, москва
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024, Москва
Россия никому не позволит угрожать, заявил Путин
Путин: Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения