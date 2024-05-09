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Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
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08:29 09.05.2024 (обновлено: 08:35 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/rossiya-1944855963.html
Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ
Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ
Состоятельные россиянине начали возвращать активы в Россию из страха перед их конфискацией за рубежом, передает Bloomberg. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:29
2024-05-09T08:35
экономика
европа
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Состоятельные россиянине начали возвращать активы в Россию из страха перед их конфискацией за рубежом, передает Bloomberg."Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочли перевести активы на родину", — говорится в материале.Два российских миллиардера рассказали изданию на условиях анонимности, что теперь они могут безопасно вести бизнес только в России. Еще один попавший под санкции бизнесмен перевел активы на родину и заявил, что планирует начать там новую жизнь.В индекс миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, их совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. То, как они решат распорядиться своим состоянием, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса России, указывается в статье.Западные СМИ не раз отмечали, что экономическая ситуация в России значительно улучшается, в то время как Европа находится на грани "глубокой рецессии". Медиа также обращали внимание на то, что способность России выдерживать давление станет в будущем предметом для изучения аналитиков.
https://ria.ru/20230619/volodin-1879062416.html
https://ria.ru/20231025/rossiya-1905103659.html
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экономика, европа, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Россия, Санкции в отношении России
Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ

Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

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Вид на Москву-реку - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Состоятельные россиянине начали возвращать активы в Россию из страха перед их конфискацией за рубежом, передает Bloomberg.
"Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочли перевести активы на родину", — говорится в материале.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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19 июня 2023, 09:37
Два российских миллиардера рассказали изданию на условиях анонимности, что теперь они могут безопасно вести бизнес только в России. Еще один попавший под санкции бизнесмен перевел активы на родину и заявил, что планирует начать там новую жизнь.
В индекс миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, их совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. То, как они решат распорядиться своим состоянием, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса России, указывается в статье.
Западные СМИ не раз отмечали, что экономическая ситуация в России значительно улучшается, в то время как Европа находится на грани "глубокой рецессии". Медиа также обращали внимание на то, что способность России выдерживать давление станет в будущем предметом для изучения аналитиков.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию
25 октября 2023, 11:03
 
ЭкономикаЕвропаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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