https://ria.ru/20240509/rossiya-1944855963.html

Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ

Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024

Миллиардеры начали переводить активы в Россию, пишут СМИ

Состоятельные россиянине начали возвращать активы в Россию из страха перед их конфискацией за рубежом, передает Bloomberg. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:29

2024-05-09T08:29

2024-05-09T08:35

экономика

европа

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Состоятельные россиянине начали возвращать активы в Россию из страха перед их конфискацией за рубежом, передает Bloomberg."Большинство попавших под санкции миллиардеров предпочли перевести активы на родину", — говорится в материале.Два российских миллиардера рассказали изданию на условиях анонимности, что теперь они могут безопасно вести бизнес только в России. Еще один попавший под санкции бизнесмен перевел активы на родину и заявил, что планирует начать там новую жизнь.В индекс миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, их совокупное состояние составляет около 350 миллиардов долларов. То, как они решат распорядиться своим состоянием, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса России, указывается в статье.Западные СМИ не раз отмечали, что экономическая ситуация в России значительно улучшается, в то время как Европа находится на грани "глубокой рецессии". Медиа также обращали внимание на то, что способность России выдерживать давление станет в будущем предметом для изучения аналитиков.

https://ria.ru/20230619/volodin-1879062416.html

https://ria.ru/20231025/rossiya-1905103659.html

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экономика, европа, россия, санкции в отношении россии