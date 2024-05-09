https://ria.ru/20240509/razrabotki-1944912508.html
Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках
Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках - РИА Новости, 09.05.2024
Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках
Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках, тогда успех будет гарантирован. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:23
2024-05-09T12:23
2024-05-09T12:53
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках, тогда успех будет гарантирован. "Хочу вам повторить то, о чём сказал наш коллега, полковник, который напротив меня находится: надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован, здесь нет никаких сомнений", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.Полковник Халиков сказал президенту, что во время штурма населенного пункта Бердычи в Донбассе был использован наземный роботизированный комплекс "Курьер", который был оснащен автоматическим гранатометом АГС-17. Данная конструкция положительно себя показала именно на данной задаче. Применение такой техники именно в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь военнослужащим, добавил офицер.Также, отметил он, на эту технику возможно устанавливать различное легкое вооружение именно для штурмовых действий. "Можно использовать ее для эвакуации раненых и для подвоза материальных средств, для подвоза продовольствия, для подвоза боеприпасов. Он имеет свойство везти на себе восемь противотанковых мин, то есть может определенный участок местности заминировать. И также думаем уже с разработчиком использовать его как шахид-мобиль: то есть какой-нибудь... ДЗОТ, к которому невозможно подойти, подъехать (к нему) и осуществить подрыв", - сказал полковник.Халиков поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ и оснастить ими штурмовые группы. "Возможно, конечно", - ответил президент.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках
Путин: России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках, тогда успех будет гарантирован.
"Хочу вам повторить то, о чём сказал наш коллега, полковник, который напротив меня находится: надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован, здесь нет никаких сомнений", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.
Полковник Халиков сказал президенту, что во время штурма населенного пункта Бердычи в Донбассе был использован наземный роботизированный комплекс "Курьер", который был оснащен автоматическим гранатометом АГС-17. Данная конструкция положительно себя показала именно на данной задаче. Применение такой техники именно в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь военнослужащим, добавил офицер.
Также, отметил он, на эту технику возможно устанавливать различное легкое вооружение именно для штурмовых действий. "Можно использовать ее для эвакуации раненых и для подвоза материальных средств, для подвоза продовольствия, для подвоза боеприпасов. Он имеет свойство везти на себе восемь противотанковых мин, то есть может определенный участок местности заминировать. И также думаем уже с разработчиком использовать его как шахид-мобиль: то есть какой-нибудь... ДЗОТ, к которому невозможно подойти, подъехать (к нему) и осуществить подрыв", - сказал полковник.
Халиков поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ и оснастить ими штурмовые группы. "Возможно, конечно", - ответил президент.