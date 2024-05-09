https://ria.ru/20240509/razrabotki-1944912508.html

Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках

Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках - РИА Новости, 09.05.2024

Путин призвал всегда быть впереди в военных разработках

Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках, тогда успех будет гарантирован. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:23

2024-05-09T12:23

2024-05-09T12:53

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо всегда быть чуть-чуть впереди в военных разработках, тогда успех будет гарантирован. "Хочу вам повторить то, о чём сказал наш коллега, полковник, который напротив меня находится: надо всегда быть чуть-чуть впереди в этих разработках, тогда успех будет абсолютно гарантирован, здесь нет никаких сомнений", - сказал президент в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции.Полковник Халиков сказал президенту, что во время штурма населенного пункта Бердычи в Донбассе был использован наземный роботизированный комплекс "Курьер", который был оснащен автоматическим гранатометом АГС-17. Данная конструкция положительно себя показала именно на данной задаче. Применение такой техники именно в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь военнослужащим, добавил офицер.Также, отметил он, на эту технику возможно устанавливать различное легкое вооружение именно для штурмовых действий. "Можно использовать ее для эвакуации раненых и для подвоза материальных средств, для подвоза продовольствия, для подвоза боеприпасов. Он имеет свойство везти на себе восемь противотанковых мин, то есть может определенный участок местности заминировать. И также думаем уже с разработчиком использовать его как шахид-мобиль: то есть какой-нибудь... ДЗОТ, к которому невозможно подойти, подъехать (к нему) и осуществить подрыв", - сказал полковник.Халиков поинтересовался, возможно ли организовать массовое производство таких платформ и оснастить ими штурмовые группы. "Возможно, конечно", - ответил президент.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф