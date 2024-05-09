https://ria.ru/20240509/rasteniya-1944838809.html

Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков

Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков - РИА Новости, 09.05.2024

Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков

Спасти растения от сильных заморозков помогут не препараты, а способы дымления, обрызгивания и накрывания растений пленкой или газетами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T02:18

2024-05-09T02:18

2024-05-09T02:18

общество

россия

москва

андрей туманов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спасти растения от сильных заморозков помогут не препараты, а способы дымления, обрызгивания и накрывания растений пленкой или газетами, рассказал РИА Новости председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что заморозки до минус шести градусов ожидаются местами в Москве ночью и утром 9 мая. "Не верьте никому, кто рекомендует какие-то препараты, то есть где надо чем-то побрызгать и все у вас будет все в порядке. Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже (вниз – ред.), то можно и пораньше... Будьте осторожны с дымлением, потому что открытый огонь запрещен на дачах", - отметил Туманов. Также эффективным способом защиты растений от заморозков, по словам Туманова, является обрызгивание водой. Такой способ порой помогает цветущим растениям пережить температуру до минус 3 градусов. Можно также использовать накидывающие материалы в виде старой пленки и газет. Если эти материалы накинуть на растения и сбрызнуть водой, это также поможет перенести заморозки. Однако при температуре ниже минус 7 градусов не помогут даже эти советы. "Самое опасное – это цветение. Если у вас что-то цветет, то можно подумать о том, какие меры мы можем принять для того, чтобы что-то спасти. А если ниже минус 7, то там и спасать нечего. Вряд ли какие-то меры спасения вам помогут. Потому что подмерзнет уже 100%. Если подмерзает что-то вегетативное, там листочки подмерзли, то это не страшно, это восстановится. Главная потеря – это, безусловно, цветы, пестики и урожай", - добавил эксперт. Однако, если на участке есть растения, которые уже отцвели, например, черная или, в некоторых случаях, красная смородина, то заморозки даже до минус 5 градусов им не страшны. Нераскрывшиеся бутоны также способны переносить более низкую температуру.

https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html

https://realty.ria.ru/20240402/rassada-1937067861.html

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общество, россия, москва, андрей туманов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)