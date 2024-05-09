https://ria.ru/20240509/rafakh-1944859360.html

СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха

СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха

Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате обстрела израильской армией дома на западе города Рафах сектора Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:55

2024-05-09T08:55

2024-05-09T08:56

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рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате обстрела израильской армией дома на западе города Рафах сектора Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. "Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате ночного обстрела израильской армией жилого дома в районе Таль ас-Султан на западе Рафаха", - сообщил телеканал. Согласно телеканалу, вертолеты израильской армии выпустили ракеты по району Зейтун на юге города Газа. Сообщается, что другой южный район Газы, Сабра, ночью подвергся продолжительным обстрелам израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году