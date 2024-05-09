https://ria.ru/20240509/rafakh-1944859360.html
СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха
СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха - РИА Новости, 09.05.2024
СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха
Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате обстрела израильской армией дома на западе города Рафах сектора Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:55
2024-05-09T08:55
2024-05-09T08:56
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате обстрела израильской армией дома на западе города Рафах сектора Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира. "Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате ночного обстрела израильской армией жилого дома в районе Таль ас-Султан на западе Рафаха", - сообщил телеканал. Согласно телеканалу, вертолеты израильской армии выпустили ракеты по району Зейтун на юге города Газа. Сообщается, что другой южный район Газы, Сабра, ночью подвергся продолжительным обстрелам израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о гибели четырех человек при израильском обстреле Рафаха
Аль-Джазира: при обстреле Израилем Рафаха четыре человека погибли, 16 пострадали
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате обстрела израильской армией дома на западе города Рафах сектора Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира
.
"Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате ночного обстрела израильской армией жилого дома в районе Таль ас-Султан на западе Рафаха", - сообщил телеканал.
Согласно телеканалу, вертолеты израильской армии выпустили ракеты по району Зейтун на юге города Газа. Сообщается, что другой южный район Газы, Сабра, ночью подвергся продолжительным обстрелам израильской армии.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.