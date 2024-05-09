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ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников
ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников - РИА Новости, 09.05.2024
ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила две украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire из РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:23
2024-05-09T13:23
2024-05-09T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire из Чехии и пять управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 28 БПЛА, 2 ракеты ATACMS и 5 авиабомб Hammer