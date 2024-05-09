https://ria.ru/20240509/pvo-1944928990.html

ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников

ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников - РИА Новости, 09.05.2024

ПВО за сутки сбила почти 30 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила две украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire из РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:23

2024-05-09T13:23

2024-05-09T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила две украинские оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire из Чехии и пять управляемых авиабомб Hammer из Франции, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)