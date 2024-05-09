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В Курской области уничтожили украинский воздушный шар
В Курской области уничтожили украинский воздушный шар - РИА Новости, 09.05.2024
В Курской области уничтожили украинский воздушный шар
Российские системы ПВО уничтожили над Медвенским районом Курской области воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью, сообщил... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:57
2024-05-09T10:57
2024-05-09T11:07
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили над Медвенским районом Курской области воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Наши системы ПВО уничтожили над Медвенским районом малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины с террористической целью. Благодарю наших бойцов за защиту неба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, роман старовойт, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Безопасность
В Курской области уничтожили украинский воздушный шар
Системы ПВО уничтожили над Медвенским районом Курской области воздушный шар