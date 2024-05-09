https://ria.ru/20240509/pvo-1944851813.html

Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями

Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 09.05.2024

Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:26

2024-05-09T07:26

2024-05-09T07:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

белгородская область

брянская область

курская область

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и еще три - над Курской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА - над Курской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

брянская область

курская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, брянская область, курская область