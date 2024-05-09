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Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 09.05.2024 (обновлено: 07:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pvo-1944851813.html
Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями
Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями - РИА Новости, 09.05.2024
Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:26
2024-05-09T07:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
брянская область
курская область
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и еще три - над Курской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА - над Курской областью", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Брянская область, Курская область
Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников ВСУ над тремя областями

МО: силы ПВО сбили ночью 15 снарядов РСЗО Vampire и шесть беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и еще три - над Курской, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА - над Курской областью", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская областьБрянская областьКурская область
 
 
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