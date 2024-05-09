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Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки - РИА Новости, 09.05.2024
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18:28 09.05.2024 (обновлено: 18:33 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944997433.html
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:28
2024-05-09T18:33
россия
гвинея-бисау
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка."Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", - заявил Путин на встрече в Кремле.
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россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, в мире
Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, В мире
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки

Путин: Россия и Гвинея-Бисау выступают за укрепление многополярности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка.
"Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", - заявил Путин на встрече в Кремле.
Президент Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Россия может рассчитывать на партнерство Гвинеи-Бисау, заявил Эмбало
Вчера, 18:32
 
РоссияГвинея-БисауВладимир ПутинУмаро Сиссоко ЭмбалоВ мире
 
 
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