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Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:28
2024-05-09T18:28
2024-05-09T18:33
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владимир путин
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка."Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", - заявил Путин на встрече в Кремле.
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Россия, Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, В мире
Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки
Путин: Россия и Гвинея-Бисау выступают за укрепление многополярности