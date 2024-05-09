https://ria.ru/20240509/putin-1944997433.html

Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки

Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны по вопросам глобальной повестки

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:28

2024-05-09T18:28

2024-05-09T18:33

россия

гвинея-бисау

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало отметил близкие подходы двух стран в решении вопросов глобальной повестки дня, а также в формировании многополярного миропорядка."Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", - заявил Путин на встрече в Кремле.

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россия, гвинея-бисау, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, в мире