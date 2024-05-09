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Связи с Гвинеей-Бисау основаны на традициях равноправия, заявил Путин
Связи с Гвинеей-Бисау основаны на традициях равноправия, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Связи с Гвинеей-Бисау основаны на традициях равноправия, заявил Путин
Связи России и Гвинеи-Бисау основаны на традициях равноправия, на хорошем уровне поддерживаются межпарламентские и межведомственные контакты, заявил президент... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:24
2024-05-09T18:24
2024-05-09T18:46
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Связи России и Гвинеи-Бисау основаны на традициях равноправия, на хорошем уровне поддерживаются межпарламентские и межведомственные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.Переговоры лидеров проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве."Связи между нашими странами основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин в начале встречи.Он отметил, что Россия в свое время сделала определенный вклад в поддержку борьбы Гвинеи-Бисау за независимость. "Мы сейчас с вами только с глазу на глаз об этом говорили. Помогла становлению бисайской государственности, содействовала расширению экономического и научно-технического потенциала вашей страны", - добавил президент РФ.Путин упомянул, что в прошлом году страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений."Поддерживаются на хорошем уровне межпарламентские, межведомственные контакты. Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях, рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества", - сказал президент РФ.
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гвинея-бисау, россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, в мире
Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, В мире
Связи с Гвинеей-Бисау основаны на традициях равноправия, заявил Путин
Путин: с Гвинеей-Бисау поддерживаются межпарламентские контакты
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Связи России и Гвинеи-Бисау основаны на традициях равноправия, на хорошем уровне поддерживаются межпарламентские и межведомственные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Переговоры лидеров проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
.
"Связи между нашими странами основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин в начале встречи.
Он отметил, что Россия в свое время сделала определенный вклад в поддержку борьбы Гвинеи-Бисау за независимость. "Мы сейчас с вами только с глазу на глаз об этом говорили. Помогла становлению бисайской государственности, содействовала расширению экономического и научно-технического потенциала вашей страны", - добавил президент РФ.
Путин упомянул, что в прошлом году страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений.
"Поддерживаются на хорошем уровне межпарламентские, межведомственные контакты. Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях, рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества", - сказал президент РФ.