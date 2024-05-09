https://ria.ru/20240509/putin-1944985964.html
Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства
Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства - РИА Новости, 09.05.2024
Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства
Президент России Владимир Путин в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня Победы отметил активное участие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:27
2024-05-09T17:27
2024-05-09T17:27
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня Победы отметил активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства. Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Путин в поздравительном послании отметил, что в этот поистине священный для россиян и белорусов день народы воздают дань благодарности и уважения славному поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. "Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы над нацистами, навсегда останется в наших сердцах. К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления", - процитировали поздравление Путина в пресс-службе Лукашенко. В поздравлении Путин обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства. "Уверен, что, сохраняя добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные отцами и дедами, наши народы смогут с честью преодолеть любые трудности и испытания", - подчеркнул российский лидер. Президент России также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
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в мире, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, день победы, день победы — 2024, москва
В мире, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, День Победы, День Победы — 2024, Москва
Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства
Путин отметил участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня Победы отметил активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.
Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Путин в поздравительном послании отметил, что в этот поистине священный для россиян и белорусов день народы воздают дань благодарности и уважения славному поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла.
"Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы над нацистами, навсегда останется в наших сердцах. К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления", - процитировали поздравление Путина в пресс-службе Лукашенко.
В поздравлении Путин обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства. "Уверен, что, сохраняя добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные отцами и дедами, наши народы смогут с честью преодолеть любые трудности и испытания", - подчеркнул российский лидер.
Президент России также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.