https://ria.ru/20240509/putin-1944985964.html

Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства

Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства - РИА Новости, 09.05.2024

Путин отметил вклад Минска в безопасность Союзного государства

Президент России Владимир Путин в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня Победы отметил активное участие... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:27

2024-05-09T17:27

2024-05-09T17:27

в мире

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

день победы

день победы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко по случаю Дня Победы отметил активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства. Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, Путин в поздравительном послании отметил, что в этот поистине священный для россиян и белорусов день народы воздают дань благодарности и уважения славному поколению победителей-фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. "Память об их мужестве, самоотверженности и, конечно, о неисчислимых жертвах, которые пришлось принести ради Победы над нацистами, навсегда останется в наших сердцах. К сожалению, сегодня в мире немало тех, кто не только оправдывает кровавые злодеяния гитлеровцев и их пособников, но и целенаправленно пестует их идейных наследников, которые совершают не менее тяжкие преступления", - процитировали поздравление Путина в пресс-службе Лукашенко. В поздравлении Путин обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства. "Уверен, что, сохраняя добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, завещанные отцами и дедами, наши народы смогут с честью преодолеть любые трудности и испытания", - подчеркнул российский лидер. Президент России также попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам Великой Отечественной войны слова самой искренней признательности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

https://ria.ru/20240509/rossiya-1944915889.html

россия

белоруссия

минск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, день победы, день победы — 2024, москва