https://ria.ru/20240509/putin-1944984690.html

Путин высказался о музее современной истории России

Путин высказался о музее современной истории России - РИА Новости, 09.05.2024

Путин высказался о музее современной истории России

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:19

2024-05-09T17:19

2024-05-09T17:19

россия

ссср

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Государственный центральный музей современной истории России отмечает столетие в четверг, 9 мая. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с важной, знаменательной датой - 100-летием Государственного центрального музея современной истории России... Ваш коллектив идет в ногу со временем, уделяет большое внимание востребованной исследовательской, просветительской работе, организует интересные выставки, экскурсии, круглые столы. И потому экспозиция музея пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что музей славится многими поколениями сотрудников, которые бережно хранят ценные документы, книги, фотографии, личные вещи, рассказывающие об известных политиках и переломных периодах истории страны. Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года - Музей революции СССР) - один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.

https://ria.ru/20240125/putin-1923476815.html

https://ria.ru/20240110/muzei-1920501679.html

https://ria.ru/20240508/putin-1944648672.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, владимир путин, общество