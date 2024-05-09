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Путин высказался о музее современной истории России - РИА Новости, 09.05.2024
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17:19 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/putin-1944984690.html
Путин высказался о музее современной истории России
Путин высказался о музее современной истории России - РИА Новости, 09.05.2024
Путин высказался о музее современной истории России
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:19
2024-05-09T17:19
россия
ссср
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Государственный центральный музей современной истории России отмечает столетие в четверг, 9 мая. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с важной, знаменательной датой - 100-летием Государственного центрального музея современной истории России... Ваш коллектив идет в ногу со временем, уделяет большое внимание востребованной исследовательской, просветительской работе, организует интересные выставки, экскурсии, круглые столы. И потому экспозиция музея пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что музей славится многими поколениями сотрудников, которые бережно хранят ценные документы, книги, фотографии, личные вещи, рассказывающие об известных политиках и переломных периодах истории страны. Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года - Музей революции СССР) - один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.
https://ria.ru/20240125/putin-1923476815.html
https://ria.ru/20240110/muzei-1920501679.html
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россия, ссср, владимир путин, общество
Россия, СССР, Владимир Путин, Общество
Путин высказался о музее современной истории России

Путин: музей современной истории РФ пользуется популярностью у москвичей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного центрального музея современной истории России со столетием, отметив что его экспозиция пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Государственный центральный музей современной истории России отмечает столетие в четверг, 9 мая.
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с важной, знаменательной датой - 100-летием Государственного центрального музея современной истории России... Ваш коллектив идет в ногу со временем, уделяет большое внимание востребованной исследовательской, просветительской работе, организует интересные выставки, экскурсии, круглые столы. И потому экспозиция музея пользуется заслуженной популярностью у москвичей и гостей города", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что музей славится многими поколениями сотрудников, которые бережно хранят ценные документы, книги, фотографии, личные вещи, рассказывающие об известных политиках и переломных периодах истории страны.
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Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года - Музей революции СССР) - один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России. Является объектом культурного наследия федерального значения.
В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.
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