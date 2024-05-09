https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html

Путин отметил рост экономического взаимодействия с Лаосом в 2023 году

Путин отметил рост экономического взаимодействия с Лаосом в 2023 году - РИА Новости, 09.05.2024

Путин отметил рост экономического взаимодействия с Лаосом в 2023 году

В прошлом году наметился рост торгово-экономического взаимодействия РФ и Лаоса, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:32

2024-05-09T16:32

2024-05-09T16:41

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тхонглун сисулит

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В прошлом году наметился рост торгово-экономического взаимодействия РФ и Лаоса, сообщил президент России Владимир Путин в ходе российско-лаосских переговоров."В прошлом году у нас наметился скромный, но все-таки рост торгово-экономического взаимодействия, на 12% вырос", - сказал Путин.Президент Лаоса был в числе почетных зарубежных гостей на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20240509/putin-1944976232.html

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