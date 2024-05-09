https://ria.ru/20240509/putin-1944905975.html

Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества

Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества

Президент России Владимир Путин заявил, что в сложные времена российский народ проявляет свои самые лучшие качества - мужество и героизм у нас в крови. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:58

2024-05-09T11:58

2024-05-09T12:12

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сложные времена российский народ проявляет свои самые лучшие качества - мужество и героизм у нас в крови."Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови", - сказал он на встрече с военнослужащими.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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россия, общество, владимир путин