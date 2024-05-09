https://ria.ru/20240509/putin-1944905975.html
Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества
Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества
Президент России Владимир Путин заявил, что в сложные времена российский народ проявляет свои самые лучшие качества - мужество и героизм у нас в крови. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:58
2024-05-09T11:58
2024-05-09T12:12
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сложные времена российский народ проявляет свои самые лучшие качества - мужество и героизм у нас в крови."Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови", - сказал он на встрече с военнослужащими.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин: в сложные времена народ России проявляет самые лучшие качества
Путин: в сложные времена народ России проявляет мужество и героизм
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сложные времена российский народ проявляет свои самые лучшие качества - мужество и героизм у нас в крови.
"Когда наступают сложные времена, я помню, на протяжении последней пары десятилетий такие времена у нас наступали, мы все об этом знаем, можно даже не вспоминать об этом, но, когда наступают такие сложные, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества: и мужество, и героизм вне зависимости от возраста. Это, судя по всему, у нас в крови", - сказал он на встрече с военнослужащими.