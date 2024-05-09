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Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 09.05.2024 (обновлено: 12:35 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944903113.html
Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО
Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:49
2024-05-09T12:35
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации.Президент провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Президент сказал, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в СВО, это "сотни тысяч человек"."Я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед", - сказал президент.
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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО
Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями.
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации.
2024-05-09T11:49
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Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО

Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации.
Президент провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Президент сказал, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в СВО, это "сотни тысяч человек".
"Я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед", - сказал президент.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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