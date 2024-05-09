https://ria.ru/20240509/putin-1944903113.html

Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО

Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО - РИА Новости, 09.05.2024

Путин передал самые лучшие пожелания бойцам на СВО

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:49

2024-05-09T11:49

2024-05-09T12:35

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими передал самые лучшие пожелания бойцам, участвующим в спецоперации.Президент провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Президент сказал, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в СВО, это "сотни тысяч человек"."Я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед", - сказал президент.

россия

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Встреча Путина с командирами подразделений, участвующих в СВО Путин провел встречу с военнослужащими, участвующими в спецоперации. Он заявил, что происходящее сейчас в рамках СВО – лучшее доказательство того, что российские военные достойны предков, сражавшихся в Великой Отечественной. Также глава государства отметил, что задачи на поле боя должны выполняться с минимальными потерями. 2024-05-09T11:49 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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