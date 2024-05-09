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Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны
Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны
Россия никогда не принижала значимость "второго фронта" в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:23
2024-05-09T10:23
2024-05-09T10:36
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда не принижала значимость "второго фронта" в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Россия, Владимир Путин, В мире, День Победы — 2024, Парад Победы в 2024 году
Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны
Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников