https://ria.ru/20240509/putin-1944882078.html

Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны

Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: Россия никогда не принижала значимость второго фронта в годы войны

Россия никогда не принижала значимость "второго фронта" в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:23

2024-05-09T10:23

2024-05-09T10:36

россия

владимир путин

в мире

день победы — 2024

парад победы в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия никогда не принижала значимость "второго фронта" в годы Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин."Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников", - сказал Путин, выступая на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире, день победы — 2024, парад победы в 2024 году