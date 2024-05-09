https://ria.ru/20240509/putin-1944881164.html
Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин
Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин
Российские стратегические силы всегда в боеготовности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:20
2024-05-09T10:20
2024-05-09T10:48
россия
безопасность
владимир путин
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские стратегические силы всегда в боеготовности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади.Он отметил, что Россия никому не позволит себе угрожать."Наши стратегические силы всегда в боевой готовности",- сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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россия, безопасность, владимир путин, день победы — 2024
Россия, Безопасность, Владимир Путин, День Победы — 2024
Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин
Путин: российские стратегические силы всегда в боевой готовности