https://ria.ru/20240509/putin-1944881164.html

Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин

Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Стратегические силы России всегда в боеготовности, заявил Путин

Российские стратегические силы всегда в боеготовности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:20

2024-05-09T10:20

2024-05-09T10:48

россия

безопасность

владимир путин

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские стратегические силы всегда в боеготовности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади.Он отметил, что Россия никому не позволит себе угрожать."Наши стратегические силы всегда в боевой готовности",- сказал Путин.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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россия, безопасность, владимир путин, день победы — 2024