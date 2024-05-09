https://ria.ru/20240509/putin-1944880798.html
Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность
Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность - РИА Новости, 09.05.2024
Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность
Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, известно, к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:19
2024-05-09T10:19
2024-05-09T10:28
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, известно, к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент России Владимир Путин."Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, день победы — 2024, в мире
Россия, Владимир Путин, День Победы — 2024, В мире
Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность
Путин: РФ отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность