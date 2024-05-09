https://ria.ru/20240509/putin-1944880798.html

Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность

Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность - РИА Новости, 09.05.2024

Путин: Россия отвергает претензии любого государства на исключительность

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, известно, к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент России... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:19

2024-05-09T10:19

2024-05-09T10:28

россия

владимир путин

день победы — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805656_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_b5d0114925a45c55279b8704d8026a8b.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, известно, к чему ведет непомерность таких амбиций, заявил президент России Владимир Путин."Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведёт непомерность таких амбиций", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, день победы — 2024, в мире