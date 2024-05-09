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"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай - РИА Новости, 09.05.2024
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой, заявила директор программы... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T02:15
2024-05-09T02:15
2024-05-09T02:17
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой, заявила директор программы "Международные отношения" Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью французскому изданию L’Express."Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами", — считает она.По мнению Васселье, западным лидерам пора смириться с тем, что их рычаги влияния на Китай крайне ограничены. Пекин никогда не станет жертвовать крайне продуктивным сотрудничеством с Москвой, выразила уверенность аналитик.Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что в мае планирует посетить Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.
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в мире, китай, россия, франция, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Франция, Владимир Путин, Си Цзиньпин
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
L’Express: поездка Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию