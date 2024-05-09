Рейтинг@Mail.ru
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 09.05.2024 (обновлено: 02:17 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin-1944838627.html
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай - РИА Новости, 09.05.2024
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай
Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой, заявила директор программы... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T02:15
2024-05-09T02:17
в мире
китай
россия
франция
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903500175_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_f45ad7fad1609532abde89d4f559f777.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой, заявила директор программы "Международные отношения" Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью французскому изданию L’Express."Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами", — считает она.По мнению Васселье, западным лидерам пора смириться с тем, что их рычаги влияния на Китай крайне ограничены. Пекин никогда не станет жертвовать крайне продуктивным сотрудничеством с Москвой, выразила уверенность аналитик.Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что в мае планирует посетить Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.
https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html
китай
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903500175_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f2bb527aea7570b380f9175dbd4c21c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, франция, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Франция, Владимир Путин, Си Цзиньпин
"Четкий сигнал". На Западе забили тревогу из-за визита Путина в Китай

L’Express: поездка Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента России Путина в Китай
Визит президента России Путина в Китай
© Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Визит президента России Путина в Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай покажет Западу, что Пекин не собирается отказываться от тесных связей с Москвой, заявила директор программы "Международные отношения" Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье в интервью французскому изданию L’Express.
"Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнером. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень четкий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами", — считает она.
По мнению Васселье, западным лидерам пора смириться с тем, что их рычаги влияния на Китай крайне ограничены. Пекин никогда не станет жертвовать крайне продуктивным сотрудничеством с Москвой, выразила уверенность аналитик.
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля, сообщил, что в мае планирует посетить Китай. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка станет первым международным визитом после вступления Путина в должность. Этот визит будет носить статус государственного. Сроки будут объявлены в ближайшие дни, рассказал Ушаков.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Во Франции рассказали, как Си Цзиньпин публично унизил Макрона
7 мая, 19:10
 
В миреКитайРоссияФранцияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала