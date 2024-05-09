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Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 09.05.2024 (обновлено: 12:35 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/putin--1944905025.html
Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента
Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента - РИА Новости, 09.05.2024
Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, подарил военнослужащим именные... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:56
2024-05-09T12:35
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, подарил военнослужащим именные штандарты."Там, на столе я попросил выставить штандарты президента. Просто на память – они именные, номерные – хочу вам передать в знак нашей сегодняшней встречи", - сказал президент.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента

Путин на встрече подарил военнослужащим на память именные штандарты президента

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, подарил военнослужащим именные штандарты.
"Там, на столе я попросил выставить штандарты президента. Просто на память – они именные, номерные – хочу вам передать в знак нашей сегодняшней встречи", - сказал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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