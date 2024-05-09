https://ria.ru/20240509/putin--1944905025.html

Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента

Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента - РИА Новости, 09.05.2024

Путин подарил военнослужащим на память штандарты президента

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, подарил военнослужащим именные... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:56

2024-05-09T11:56

2024-05-09T12:35

безопасность

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, подарил военнослужащим именные штандарты."Там, на столе я попросил выставить штандарты президента. Просто на память – они именные, номерные – хочу вам передать в знак нашей сегодняшней встречи", - сказал президент.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф