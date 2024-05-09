https://ria.ru/20240509/puteshestviya-1944482554.html
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах - РИА Новости, 09.05.2024
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах
Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:45
2024-05-09T05:45
2024-05-09T06:32
туризм
новости - туризм
туризм
иваново
йошкар-ола
ростов-на-дону
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99629/82/996298238_206:0:3602:1910_1920x0_80_0_0_8468964e85358609ca92f0a4aa5b7688.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно забронировать номер стоимостью до трех тысяч рублей за ночь, сообщает OneTwoTripОказалось, что в начале лета наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Там сутки в отеле категории три звезды обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.В список мест, где номер в гостинице выйдет примерно в две тысячи рублей, вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар.За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе, чуть дороже – в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове.Замыкают список бюджетных июньских направлений Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск.
https://ria.ru/20240509/puteshestviya-1942608907.html
иваново
йошкар-ола
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99629/82/996298238_631:0:3178:1910_1920x0_80_0_0_ee97051c840fae4f6f302a45c867f820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, иваново, йошкар-ола, ростов-на-дону, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Иваново, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, отдых в России
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах
Эксперты: в июне можно дешево отдохнуть в Иваново, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно забронировать номер стоимостью до трех тысяч рублей за ночь, сообщает OneTwoTrip
Оказалось, что в начале лета наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Там сутки в отеле категории три звезды обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.
В список мест, где номер в гостинице выйдет примерно в две тысячи рублей, вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар.
За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе, чуть дороже – в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове.
Замыкают список бюджетных июньских направлений Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск.