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Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах - РИА Новости, 09.05.2024
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Туризм
 
05:45 09.05.2024 (обновлено: 06:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/puteshestviya-1944482554.html
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах - РИА Новости, 09.05.2024
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах
Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:45
2024-05-09T06:32
туризм
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иваново
йошкар-ола
ростов-на-дону
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно забронировать номер стоимостью до трех тысяч рублей за ночь, сообщает OneTwoTripОказалось, что в начале лета наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Там сутки в отеле категории три звезды обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.В список мест, где номер в гостинице выйдет примерно в две тысячи рублей, вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар.За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе, чуть дороже – в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове.Замыкают список бюджетных июньских направлений Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Иваново, Йошкар-Ола, Ростов-на-Дону, отдых в России
Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах

Эксперты: в июне можно дешево отдохнуть в Иваново, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно забронировать номер стоимостью до трех тысяч рублей за ночь, сообщает OneTwoTrip
Оказалось, что в начале лета наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Там сутки в отеле категории три звезды обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.
В список мест, где номер в гостинице выйдет примерно в две тысячи рублей, вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар.
За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе, чуть дороже – в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове.
Замыкают список бюджетных июньских направлений Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск.
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