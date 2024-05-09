https://ria.ru/20240509/puteshestviya-1944482554.html

Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах

Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах - РИА Новости, 09.05.2024

Эксперты назвали города с самыми недорогими номерами в гостиницах

Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:45

2024-05-09T05:45

2024-05-09T06:32

туризм

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туризм

иваново

йошкар-ола

ростов-на-дону

отдых в россии

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эксперты проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных у туристов российских городах и рассказали, где в июне можно забронировать номер стоимостью до трех тысяч рублей за ночь, сообщает OneTwoTripОказалось, что в начале лета наиболее бюджетно получится провести каникулы в Иваново. Там сутки в отеле категории три звезды обойдутся в среднем в 1,5 тысячи рублей. Почти столько же стоит жилье в Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону — 1,6 и 1,7 тысячи рублей соответственно.В список мест, где номер в гостинице выйдет примерно в две тысячи рублей, вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар.За 2,5 тысячи рублей можно найти гостиницу в Москве и Туапсе, чуть дороже – в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове.Замыкают список бюджетных июньских направлений Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск.

https://ria.ru/20240509/puteshestviya-1942608907.html

иваново

йошкар-ола

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, иваново, йошкар-ола, ростов-на-дону, отдых в россии