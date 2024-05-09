https://ria.ru/20240509/psikhiatriya-1944760925.html

"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью

"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью - РИА Новости, 09.05.2024

"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью

Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если психиатр поставил вам диагноз депрессия? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте.

2024-05-09T12:00

2024-05-09T12:00

2024-05-09T12:00

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«Мой парень – псих». Где грань между нестандартностью и неадекватностью Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если врач-психиатр поставил вам диагноз «депрессия»? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте. audio/mpeg

«Мой парень – псих». Где грань между нестандартностью и неадекватностью Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если врач-психиатр поставил вам диагноз «депрессия»? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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