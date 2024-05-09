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"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью
"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью - РИА Новости, 09.05.2024
"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью
Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если психиатр поставил вам диагноз депрессия? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте.
2024-05-09T12:00
2024-05-09T12:00
2024-05-09T12:00
нас двое
любовь
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психиатрия
отношения
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«Мой парень – псих». Где грань между нестандартностью и неадекватностью
Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если врач-психиатр поставил вам диагноз «депрессия»? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте.
audio/mpeg
«Мой парень – псих». Где грань между нестандартностью и неадекватностью
Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если врач-психиатр поставил вам диагноз «депрессия»? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, подкаст, вконтакте, влюбленность, психиатрия, отношения, аудио
Нас двое, Любовь, Подкаст, ВКонтакте, влюбленность, Психиатрия, отношения
"Мой парень – псих". Где грань между нестандартностью и неадекватностью
Можно ли влюбиться и построить счастливые отношения, если психиатр поставил вам диагноз депрессия? Что делать, если новый знакомый признается, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, ПТСР или шизофрения? Какие психические расстройства продолжают стигматизировать в обществе, и могут ли подобные заболевания проявиться во взрослом возрасте.