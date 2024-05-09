https://ria.ru/20240509/protest-1945016647.html

Участники протеста в центре Еревана постепенно расходятся

Участники протеста в центре Еревана постепенно расходятся - РИА Новости, 09.05.2024

Участники протеста в центре Еревана постепенно расходятся

Участники массового митинга протеста против хода демаркации границы Армении с Азербайджаном постепенно расходятся, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:33

2024-05-09T20:33

2024-05-09T20:35

никол пашинян

азербайджан

в мире

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники массового митинга протеста против хода демаркации границы Армении с Азербайджаном постепенно расходятся, передает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян "дал один час" премьеру Николу Пашиняну, чтобы он ушел в отставку, а когда ответа не последовало, "продлил" это время еще на 20 минут. Затем он заявил, что протестующие будут добиваться отставки Пашиняна путем импичмента в парламенте и для этого начнут консультации в Национальном собрании с представителями всех трех фракций. После этого участники акции начали постепенно расходиться. На пике, по оценке корреспондента РИА Новости, на площади Республики и соседних улицах находилось не менее 20 тысяч человек. Сейчас остается несколько тысяч, однако митинг по-прежнему продолжается. Силы полиции остаются около зданий парламента и министерства финансов, которые находятся на этой же площади. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240509/armeniya-1945004212.html

https://ria.ru/20240429/obvineniya-1943033548.html

азербайджан

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ереван

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никол пашинян, азербайджан, в мире, армения, ереван