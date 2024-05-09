Участники протеста в центре Еревана постепенно расходятся
В центре Еревана участники массового протеста постепенно расходятся
© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Участники массового митинга протеста против хода демаркации границы Армении с Азербайджаном постепенно расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян "дал один час" премьеру Николу Пашиняну, чтобы он ушел в отставку, а когда ответа не последовало, "продлил" это время еще на 20 минут. Затем он заявил, что протестующие будут добиваться отставки Пашиняна путем импичмента в парламенте и для этого начнут консультации в Национальном собрании с представителями всех трех фракций.
После этого участники акции начали постепенно расходиться. На пике, по оценке корреспондента РИА Новости, на площади Республики и соседних улицах находилось не менее 20 тысяч человек. Сейчас остается несколько тысяч, однако митинг по-прежнему продолжается. Силы полиции остаются около зданий парламента и министерства финансов, которые находятся на этой же площади.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Одним из лидеров протестного движения является глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.