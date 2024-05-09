https://ria.ru/20240509/pridnestrove-1944931463.html

В Приднестровье и Молдавии не хотят допустить войны, заявил глава ПМР

В Приднестровье и Молдавии не хотят допустить войны, заявил глава ПМР - РИА Новости, 09.05.2024

В Приднестровье и Молдавии не хотят допустить войны, заявил глава ПМР

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что руководство Приднестровья и Молдавии не хотят допустить войны. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:39

2024-05-09T13:39

2024-05-09T13:39

в мире

молдавия

тирасполь

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что руководство Приднестровья и Молдавии не хотят допустить войны. "Я убежден, что руководство Приднестровья и руководство Молдавии трезво оценивают все обстоятельства и внешние факторы и не хотят допустить войны. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я так вижу, что руководство Молдавии на сегодняшний день не желает эскалации в Приднестровье, руководство Приднестровья не желает эскалации в Молдавии", - сказал Красносельский. Он также обратил внимание на то, что Приднестровье и Молдавию много рознит. По его словам, в Тирасполе совсем другое отношение к истории. "Мы не хотим войны. Войну очень легко начать, но ужасно сложно закончить. Поэтому необходимо обладать мудростью, чтоб этого не допустить", - отметил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240430/moldavia-1943159710.html

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тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика