"Решат не США". В стране НАТО выступили с жестким предупреждением для Киева
Профессор Марплс заявил, что путь в НАТО для Украины закрыт
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Вашингтона, заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс в интервью YouTube-каналу DawnNews.
"Первое, что нужно понимать, — это то, что политику НАТО в плане включения новых стран определяет все-таки не (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые <...> не готовы дать согласие на вступление Украины", — отметил он.
Кроме невозможности консенсуса членов альянса, вступлению Киева в НАТО препятствует также конфликт с Россией. Как отметил профессор, любая страна перед вступлением в блок сначала должна завершить все конфронтации по поводу собственных границ.
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"На данном этапе вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе невозможно", — резюмировал эксперт.
Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.