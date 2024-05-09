https://ria.ru/20240509/preduprezhdenie-1944842217.html

"Решат не США". В стране НАТО выступили с жестким предупреждением для Киева

"Решат не США". В стране НАТО выступили с жестким предупреждением для Киева - РИА Новости, 09.05.2024

"Решат не США". В стране НАТО выступили с жестким предупреждением для Киева

Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Вашингтона, заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:55

2024-05-09T03:55

2024-05-09T03:55

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Вашингтона, заявил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс в интервью YouTube-каналу DawnNews."Первое, что нужно понимать, — это то, что политику НАТО в плане включения новых стран определяет все-таки не (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые <...> не готовы дать согласие на вступление Украины", — отметил он.Кроме невозможности консенсуса членов альянса, вступлению Киева в НАТО препятствует также конфликт с Россией. Как отметил профессор, любая страна перед вступлением в блок сначала должна завершить все конфронтации по поводу собственных границ."На данном этапе вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе невозможно", — резюмировал эксперт.Очередной саммит НАТО пройдет в начале июля в Вашингтоне. Как обещал госсекретарь США Энтони Блинкен, он станет "самым амбициозным" со времен холодной войны. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что договоренности о принятии Украины не ожидается, хотя и призвал союзников выделять Киеву вооружения в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20240508/reshenie-1944571260.html

https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html

украина

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в мире, украина, энтони блинкен, нато, канада, сша