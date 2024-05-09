https://ria.ru/20240509/predlozhenie-1945029930.html
Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме
Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме - РИА Новости, 09.05.2024
Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме
Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с предложением провести дебаты в Белом доме. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:54
2024-05-09T22:54
2024-05-09T22:54
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с предложением провести дебаты в Белом доме. "Дорогой Джо… мы могли бы провести это в Вашингтоне, даже точно указать на Белый дом, или в Нью-Йорке, когда твои радикальные левые фашисты закончат вмешательство в выборы против твоего политического оппонента - меня", - заявил он в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он в ходе дебатов намерен обсудить с Байденом нашествие миллионов мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители. "В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!" - резюмировал экс-президент. Ранее Трамп уже призывал Байдена провести дебаты, в том числе, предлагая нью-йоркский суд в качестве возможной площадки. Байден, в свою очередь, дал понять, что готов к дебатам с Трампом, но время и место встречи остаются не определены. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме
Дональд Трамп предложил Джо Байдену провести дебаты в Белом доме
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с предложением провести дебаты в Белом доме.
"Дорогой Джо… мы могли бы провести это в Вашингтоне
, даже точно указать на Белый дом, или в Нью-Йорке
, когда твои радикальные левые фашисты закончат вмешательство в выборы против твоего политического оппонента - меня", - заявил он в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, он в ходе дебатов намерен обсудить с Байденом нашествие миллионов мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители.
"В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!" - резюмировал экс-президент.
Ранее Трамп уже призывал Байдена провести дебаты, в том числе, предлагая нью-йоркский суд в качестве возможной площадки. Байден, в свою очередь, дал понять, что готов к дебатам с Трампом, но время и место встречи остаются не определены.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.