https://ria.ru/20240509/predlozhenie-1945029930.html

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме - РИА Новости, 09.05.2024

Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с предложением провести дебаты в Белом доме. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:54

2024-05-09T22:54

2024-05-09T22:54

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с предложением провести дебаты в Белом доме. "Дорогой Джо… мы могли бы провести это в Вашингтоне, даже точно указать на Белый дом, или в Нью-Йорке, когда твои радикальные левые фашисты закончат вмешательство в выборы против твоего политического оппонента - меня", - заявил он в видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social. По словам Трампа, он в ходе дебатов намерен обсудить с Байденом нашествие миллионов мигрантов, падение экономики, инфляцию и цены на энергоносители. "В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!" - резюмировал экс-президент. Ранее Трамп уже призывал Байдена провести дебаты, в том числе, предлагая нью-йоркский суд в качестве возможной площадки. Байден, в свою очередь, дал понять, что готов к дебатам с Трампом, но время и место встречи остаются не определены. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240428/cnn-1942944647.html

https://ria.ru/20240504/ssha-1943714758.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден