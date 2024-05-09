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На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы

На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы

Тематический видеоролик и видеооткрытки в честь Дня Победы начали транслировать на домах-книжках на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:31

2024-05-09T21:31

2024-05-09T21:31

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городское хозяйство москвы

новый арбат

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Тематический видеоролик и видеооткрытки в честь Дня Победы начали транслировать на домах-книжках на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематический видеоролик и видеооткрытки, посвященные Дню Победы. Их можно увидеть сегодня и завтра, 10 мая", - говорится в сообщении. Уточняется, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий в четверг будет работать в праздничном режиме.

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общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, москва, день победы