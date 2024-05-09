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На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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21:31 09.05.2024
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На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы
На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы
Тематический видеоролик и видеооткрытки в честь Дня Победы начали транслировать на домах-книжках на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:31
2024-05-09T21:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
новый арбат
москва
день победы
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Тематический видеоролик и видеооткрытки в честь Дня Победы начали транслировать на домах-книжках на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематический видеоролик и видеооткрытки, посвященные Дню Победы. Их можно увидеть сегодня и завтра, 10 мая", - говорится в сообщении. Уточняется, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий в четверг будет работать в праздничном режиме.
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общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, москва, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Новый Арбат, Москва, День Победы
На домах-книжках в Москве транслируют видеоролик в честь Дня Победы

На Новом Арбате в Москве транслируют поздравление в честь Дня Победы

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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Тематический видеоролик и видеооткрытки в честь Дня Победы начали транслировать на домах-книжках на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Прямо сейчас на домах-книжках на Новом Арбате транслируются тематический видеоролик и видеооткрытки, посвященные Дню Победы. Их можно увидеть сегодня и завтра, 10 мая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что архитектурно-художественная подсветка столичных зданий в четверг будет работать в праздничном режиме.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыНовый АрбатМоскваДень Победы
 
 
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