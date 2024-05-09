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В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах
В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах - РИА Новости, 09.05.2024
В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двух домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:11
2024-05-09T21:11
2024-05-09T21:11
происшествия
самара
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самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двух домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что данные о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступили в МЧС в 15.31 мск. По прибытии было установлено, что горят два частных дома, один из которых нежилой, а также надворные постройки на площади 450 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и женщина, погибших нет. "В 21.16 (20.16 мск) полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах
МЧС: в историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах