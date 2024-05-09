https://ria.ru/20240509/pozhar-1945022387.html

В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах

В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах - РИА Новости, 09.05.2024

В историческом центре Самары полностью потушили пожар в двух домах

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двух домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:11

2024-05-09T21:11

2024-05-09T21:11

происшествия

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двух домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что данные о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступили в МЧС в 15.31 мск. По прибытии было установлено, что горят два частных дома, один из которых нежилой, а также надворные постройки на площади 450 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и женщина, погибших нет. "В 21.16 (20.16 мск) полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

самара

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области