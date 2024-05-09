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В историческом центре Самары загорелись два частных дома - РИА Новости, 09.05.2024
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16:52 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html
В историческом центре Самары загорелись два частных дома
В историческом центре Самары загорелись два частных дома - РИА Новости, 09.05.2024
В историческом центре Самары загорелись два частных дома
Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:52
2024-05-09T16:52
происшествия
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два человека, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Информация о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступила в МЧС в 15.31 мск. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов (один нежилой) и надворных построек на общей площади 450 квадратных метров. Погибших нет. Пострадали два человека (мужчина 1949 года рождения и женщина 1953 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства. Для тушения пожара привлечены 90 человек и 30 единиц техники, включая от МЧС России 62 человека и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В историческом центре Самары загорелись два частных дома

МЧС: в историческом центре Самары загорелись два частных дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России . Архивное фото
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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два человека, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Информация о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступила в МЧС в 15.31 мск. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова.
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"Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов (один нежилой) и надворных построек на общей площади 450 квадратных метров. Погибших нет. Пострадали два человека (мужчина 1949 года рождения и женщина 1953 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства.
Для тушения пожара привлечены 90 человек и 30 единиц техники, включая от МЧС России 62 человека и 17 единиц техники.
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ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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