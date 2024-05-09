https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html

В историческом центре Самары загорелись два частных дома

В историческом центре Самары загорелись два частных дома - РИА Новости, 09.05.2024

В историческом центре Самары загорелись два частных дома

Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:52

2024-05-09T16:52

2024-05-09T16:52

происшествия

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Пожар на площади 450 квадратных метров произошел в двух частных домах на Песочном переулке в историческом центре Самары, в результате возгорания пострадали два человека, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. Информация о пожаре в двух частных домах 15А и 15Б на Песочном переулке в Самаре поступила в МЧС в 15.31 мск. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. "Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение двух частных домов (один нежилой) и надворных построек на общей площади 450 квадратных метров. Погибших нет. Пострадали два человека (мужчина 1949 года рождения и женщина 1953 года рождения)", - говорится в сообщении ведомства. Для тушения пожара привлечены 90 человек и 30 единиц техники, включая от МЧС России 62 человека и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240306/pozhary-1931379120.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)