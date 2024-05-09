https://ria.ru/20240509/pozhar-1944932372.html

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.05.2024

На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов

Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:43

2024-05-09T13:43

2024-05-09T13:43

анапа

краснодарский край

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в оперативном штабе Кубани. Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытки ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет. В 7.40 мск пожар был локализован. "В 11.08 (совпадает с мск - ред.) возгорание полностью ликвидировали", - сообщили в опершатбе со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия