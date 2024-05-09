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На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:43 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozhar-1944932372.html
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.05.2024
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов
Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:43
2024-05-09T13:43
анапа
краснодарский край
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в оперативном штабе Кубани. Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытки ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет. В 7.40 мск пожар был локализован. "В 11.08 (совпадает с мск - ред.) возгорание полностью ликвидировали", - сообщили в опершатбе со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
анапа
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анапа, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Анапа, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов

Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытки ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет. В 7.40 мск пожар был локализован.
"В 11.08 (совпадает с мск - ред.) возгорание полностью ликвидировали", - сообщили в опершатбе со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАнапаКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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