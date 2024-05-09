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На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов - РИА Новости, 09.05.2024
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов
Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:43
2024-05-09T13:43
2024-05-09T13:43
анапа
краснодарский край
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 мая — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинских дронов, сообщили в оперативном штабе Кубани. Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытки ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет. В 7.40 мск пожар был локализован. "В 11.08 (совпадает с мск - ред.) возгорание полностью ликвидировали", - сообщили в опершатбе со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Анапа, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
На Кубани потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских дронов
Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой