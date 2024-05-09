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На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ
Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинскими дронами, сообщили в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:09
2024-05-09T08:09
2024-05-09T08:20
специальная военная операция на украине
происшествия
анапа
краснодарский край
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, произошедший в ночь на четверг в результате атаки украинскими дронами, сообщили в оперативном штабе Кубани.Власти региона информировали в ночь со среды на четверг о попытки ВСУ атаковать нефтебазу с помощью БПЛА. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников были подавлены, однако несколько упали на территорию нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет."В 7.40 (совпадает с мск - ред.) пожар локализовали", - сообщили в оперштабе со ссылкой на данные МЧС Краснодарского края.В оперштабе уточнили, что в ликвидации огня участвуют 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе в Юровке после попытки атаки БПЛА ВСУ