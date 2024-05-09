https://ria.ru/20240509/pozdravleniya-1944942302.html
Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:24
2024-05-09T14:24
2024-05-09T15:07
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Войну уроженка Ленинграда встретила шестилетним ребенком. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной. В Химки Юркина переехала в 1958 году, до пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города. Самое яркое ее воспоминание — голос Левитана, сообщивший о Победе. "Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела", — рассказывает Галина Петровна. Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться воспоминаниями военных лет с молодым поколением.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944898241.html
https://ria.ru/20240508/vozlozhenie-1944709962.html
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московская область (подмосковье), ленинград, химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Московская область (Подмосковье), Ленинград, Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
Глава Химок Волошин поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину.
Войну уроженка Ленинграда встретила шестилетним ребенком. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной. В Химки Юркина переехала в 1958 году, до пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города.
Самое яркое ее воспоминание — голос Левитана, сообщивший о Победе.
"Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела", — рассказывает Галина Петровна.
Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться воспоминаниями военных лет с молодым поколением.