https://ria.ru/20240509/pozdravleniya-1944942302.html

Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:24

2024-05-09T14:24

2024-05-09T15:07

московская область (подмосковье)

ленинград

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Войну уроженка Ленинграда встретила шестилетним ребенком. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной. В Химки Юркина переехала в 1958 году, до пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города. Самое яркое ее воспоминание — голос Левитана, сообщивший о Победе. "Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела", — рассказывает Галина Петровна. Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться воспоминаниями военных лет с молодым поколением.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944898241.html

https://ria.ru/20240508/vozlozhenie-1944709962.html

московская область (подмосковье)

ленинград

химки

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московская область (подмосковье), ленинград, химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)