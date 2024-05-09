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Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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11:47 09.05.2024
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Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметил военных,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:47
2024-05-09T11:47
общество
россия
михаил мишустин
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметил военных, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, отстаивают интересы нашего народа", - говорится в поздравлении. Также Мишустин отметил, что необходимо отдать дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к отечеству, главным нравственным ориентиром.
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общество, россия, михаил мишустин, день победы — 2024
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День Победы — 2024
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы

Мишустин: Россия чтит героев, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметил военных, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.
"Чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, отстаивают интересы нашего народа", - говорится в поздравлении.
Также Мишустин отметил, что необходимо отдать дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к отечеству, главным нравственным ориентиром.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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