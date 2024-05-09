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Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметил военных,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:47
2024-05-09T11:47
2024-05-09T11:47
общество
россия
михаил мишустин
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин, поздравляя ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметил военных, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. "Чтим героев, которые сегодня выполняют свой воинский долг, проявляют мужество и самопожертвование в зоне специальной военной операции, стоят на защите родины, отстаивают интересы нашего народа", - говорится в поздравлении. Также Мишустин отметил, что необходимо отдать дань уважения ветеранам, чей подвиг является примером преданности и любви к отечеству, главным нравственным ориентиром.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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общество, россия, михаил мишустин, день победы — 2024
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День Победы — 2024
Мишустин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной Победы
Мишустин: Россия чтит героев, выполняющих свой воинский долг в зоне СВО