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Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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16:11 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944968828.html
Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы
Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы
Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днём Победы на русском языке, сообщил глава МИД страны Иван Хиль в социальной сети X. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:11
2024-05-09T16:11
в мире
венесуэла
белоруссия
россия
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днём Победы на русском языке, сообщил глава МИД страны Иван Хиль в социальной сети X. "Венесуэла от всей‌ души поздравляет правительства и народы Российской‌ Федерации и Белоруссии с 79- й‌ годовщиной‌ Дня Победы в Великой‌ Отечественной‌ войне - даты, когда Красная Армия Союза Советских Социалистических Республик (СССР) положила конец Второй мировой войне, освободив все человечество от нацистско- фашистского господства", - говорится в сообщении Хиля. Как отмечается в заявлении, прикрепленному к сообщению, Венесуэла подчеркивает стратегический союз с обеими странами.
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в мире, венесуэла, белоруссия, россия, день победы — 2024
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Россия, День Победы — 2024
Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы

Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днем Победы на русском языке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на военном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днём Победы на русском языке, сообщил глава МИД страны Иван Хиль в социальной сети X.
"Венесуэла от всей‌ души поздравляет правительства и народы Российской‌ Федерации и Белоруссии с 79- й‌ годовщиной‌ Дня Победы в Великой‌ Отечественной‌ войне - даты, когда Красная Армия Союза Советских Социалистических Республик (СССР) положила конец Второй мировой войне, освободив все человечество от нацистско- фашистского господства", - говорится в сообщении Хиля.
Как отмечается в заявлении, прикрепленному к сообщению, Венесуэла подчеркивает стратегический союз с обеими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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