https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944968828.html

Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы

Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Венесуэла поздравила Россию с Днем Победы

Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днём Победы на русском языке, сообщил глава МИД страны Иван Хиль в социальной сети X. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:11

2024-05-09T16:11

2024-05-09T16:11

в мире

венесуэла

белоруссия

россия

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Венесуэла поздравила Россию и Белоруссию с Днём Победы на русском языке, сообщил глава МИД страны Иван Хиль в социальной сети X. "Венесуэла от всей‌ души поздравляет правительства и народы Российской‌ Федерации и Белоруссии с 79- й‌ годовщиной‌ Дня Победы в Великой‌ Отечественной‌ войне - даты, когда Красная Армия Союза Советских Социалистических Республик (СССР) положила конец Второй мировой войне, освободив все человечество от нацистско- фашистского господства", - говорится в сообщении Хиля. Как отмечается в заявлении, прикрепленному к сообщению, Венесуэла подчеркивает стратегический союз с обеими странами.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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в мире, венесуэла, белоруссия, россия, день победы — 2024